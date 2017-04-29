Kemal Sunal'ın Özel Eşyaları Sergide

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın, film afişleri, kostümleri ve özel eşyalarından oluşan sergi, Başkentlilerin ziyaretine açıldı.



Ankamall Alışveriş Merkezi'ndeki serginin açılışına, ünlü sanatçının eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal da katıldı.



Kemal Sunal'ın eşine yazdığı mektuplara yer verilen sergide, sanatçının saatinden anahtarlığına, ayakkabısından gözlüğüne kadar birçok kişisel eşyası ile fimlerinde kullandığı kostümler bulunuyor.



Ayrıca sanatçının rol aldığı "Mavi Boncuk", "Davaro", "İnek Şaban", "Düttürü Dünya", "Kibar Feyzo", "Süt Kardeşler", "Köyden İndim Şehire" gibi filmlerin afişleri sergileniyor.



"Sevenleri ve bunu bekleyen çok"



Gül Sunal, yaptığı açıklamada, sergiye gösterilen ilgiden memnun olduğunu, Kemal Sunal'ın anısını yaşatmak için yapılan her etkinlikte duygulu anlar yaşadığını söyledi.



Kemal Sunal'ın filmlerinde kullandığı kostümleri, sergi için mankenlere kendi elleriyle giydirdiğini anlatan Gül Sunal, "Bu kostümleri Kemal'e giydirdiğim günler aklıma geliyor, acı duyuyorum. Çünkü o da giyindikten sonra beklerdi, 'Yakasını düzelt, kolunu düzelt, nasıl görünüyor' gibi. Şimdi mankene giydirip yakasını, kolunu düzeltirken o günler aklıma geliyor. Çok acı ama yapmam gerekiyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Sunal, eşinden hatıra kalan eşyaları sevenlerine ulaştırmayı görev bildiğini belirterek, "Sevenleri ve bunu bekleyen çok. Onlarla buluşturmam lazım çünkü artık Kemal benden çıktı, halka mal oldu. Halk çok seviyor. O yüzden bu eşyaları eve saklayıp onlara haksızlık yapamam." diye konuştu.



Eşinin kendine gösterdiği özenin, halk tarafından benimsenmesini sağladığını dile getiren Sunal, "Hayatını ve yaptığı her şeyi çok ciddiye aldı. İnsanlar hiç kimseyi boşuna sevmiyor. Oyunculuğu, sanatı, farklı bir döneme ışık tutması tabii ki önemli ama Kemal'in de gerçek olduğunun çok farkındalar, aileden biri gibi seviyorlar." dedi.



Kemal Sunal'ın, sevenlerine "Kendinize ve yaptığınız işe sahip çıkın" mesajı verdiğini anlatan Gül Sunal, ünlü sanatçının yaşamı boyunca eğitime verdiği öneme de dikkat çekti.



Gül Sunal, eşinin hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, 14 Mayıs'a kadar gezilebilecek.