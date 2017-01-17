'Kedi Evi' Yüzünden 4 Kadın Tartıştı

DENİZLİ'de aynı binada oturan 3 kadın arasında 'kedi evi' konulup konulmaması ile ilgili çıkan tartışma, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) taşındı.



Hacıkaplanlar Mahallesi 888 Sokak'taki Kaya Apart'ta oturan Dila Başkaya ile Pınar Demiral, sokak kedileri için apartın giriş kapısı yanına ev yaptı. Kedilerin özellikle soğuk havalarda ve yağmurlu anlarda sığındıkları yere mama da bırakan Başkaya ve Demiral'ın yaptıkları kedi evine, apartın altında tost dükkanı işleten Aslı Özil'den tepki geldi. Kedi evine karşı çıkan Aslı Özil, işyeri için hijyenik olmadığını ve kendisinin kedi ve köpeklere alerjisinin olduğunu savunarak kaldırılmasını istedi. Özil, komşularını kedi evinin kaldırılması için uyardığı ancak kaldırmadıkları için BİMER'e şikayet ettiğini de söyledi. İşyerinde tost gibi gıda tüketildiğini ifade eden Aslı Özil, "Ben burada tost yapıyorum, içeriye kediler giriyor, hijyenik açıdan uygun değil, ben istemiyorum. Sokakta kediler fareyle oynuyor, bunu görüyoruz. Bu normal bir şey değil, kedi evi kaldırmaları için uyardım ancak dinlemediler, bakmaya devam ediyorlar. Bende sokak hayvanlarına karşı değilim ama burada uygun değil" diyerek tepkisi gösterdi. Kedi evini yaparak mama koyan Pınar Demiral ise soğuk havalarda sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Onlarda can taşıyor. Biz de buna katkı koymak amacıyla kedi evi yaptık. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bile bizi bu konuda destekledi. Yaptığımız eve kediler özellikle soğuk havalarda ve yağmurlu günlerde sığınıp mamalarını yiyorlar. Buna engel olmak istiyorlar. Onlarla alakası olmayan durumdan rahatsız olup kedi evini atmamızı istiyorlar. Burası belediyenin kaldırımı ve kedi evini kaldırmayacağız. Biz apartman sakinleri olarak merhametli insanların yaptığı gibi sokak hayvanlarına yardım ediyoruz. BİMER'e şikayet etmiş, amacını anlamış değiliz, Başbakanlığa kadar gidecek bir konu değil, ama oradan da gerekli cevabı alacaktır" dedi.



Dila Başkaya ise yaptıkları kedi evi için komşusundan hakaretler ve küfürler aldıklarını ifade ederek, "Biz kedilerin sığınacakları bir yuva yaptık. Ama bize demediğini bırakmıyor. Kamerayı görünce normal konuşuyor. Kamera olmayınca hakaretler ve küfürler ediyor. Sokakta yaşayan canlılara yardım etmek zorundayız. İstediği kadar şikayet etsin, sonuçta kanunlar var bizde onlara dayanarak hayvanlara yardım ediyoruz" dedi.



Hayvan Dostları Derneği Başkanı Hatice Toman da, kedi evinin kaldırılmasını isteyen Aslı Özil'e tepki gösterdi. Sokakta 3 kadın arasında kedi evi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında Toman, Başkaya ve Demiral, tostçuluk yapan Özil'e tepkilerini gösterirken, Özil de kendini savundu. - Denizli