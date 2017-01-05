Keçiören Metrosu Açılış Töreni

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu yılın ilk çeyreğinde Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Kızılay'a kadar olan 3,5 kilometrelik yerin ihalesini yaparak, iki sene içinde bitirip Keçörenlilerin, Kızılay'a kadar kesintisiz gitmesini sağlayacaklarını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Keçiören Metrosu hizmete açıldı. Arslan, törende yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Türkiye'nin her yerinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanılan Çayyolu, Sincan, Keçören metro projelerinin, merkezi hükümet tarafından devralınıldığını anlatan Arslan, 16,5 kilometrelik Çayyolu, 15,5 kilometrelik Batıkent-Sincan metrolarının ardından bugün de Keçiören metrosunun hizmete sunulduğunu ifade etti.



Kent içi raylı sistemde Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Antalya gibi birçok ilde yaptıkları ve yapmak üzere oldukları projeler olduğuna işaret eden Arslan, Ankara'da Keçiören metrosunun AKM'ye kadar gelip, Batıkent raylı sistemiyle entegre olmasının önemli olduğunu ancak Kızılay'a kadar kesintisiz hizmet etmesinin çok daha büyük önem teşkil ettiğini vurguladı.



Bu yılın ilk çeyreğinde AKM'den Kızılay'a kadar olan 3,5 kilometrelik yerin ihalesini yaparak, iki sene içinde bitirip Keçörenlilerin, Kızılay'a kadar kesintisiz gitmesini sağlayacaklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:



"Talimatlarımız çerçevesinde bu metro sisteminin, havalimanına kadar uzatılması vardı ki Kuyubaşı'ndan, havalimanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesine kadar olan proje bitmek üzere. Bu yılın ilk yarısında ihalesine gidiyoruz. Talimatınızla metro hattının Çubuk'a kadar uzatılması projesini hazırlıyoruz. Onun da bu sene içinde projesini bitirip, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin devamı olarak ihalesine çıkıp, yapacağız."



Hizmete açılan Keçiören Metrosu, ilçenin trafiğine ve toplu taşıma sistemine büyük kolaylık sağlayacak.



AKM-Keçiören arasındaki seyahat süresini 17 dakikaya indirecek metro hattında, başlangıçta 6 set (3'lü dizi) vagonlarla, 7 dakika aralığıyla hizmet verilecek. İhtiyaca göre servis aralığı daha da kısalacak Keçiören Metrosu'ndan, AKM istasyonunda Batıkent Metrosu'na aktarma sağlanacak. 9 bin 200 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu, Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2003'te öz kaynaklarıyla yapımına başladığı metro hattının bina ve inşaat yapım çalışmalarına 306 milyon 410 bin lira harcayarak inşaatı yüzde 43,19 seviyelerine getirmiş, 25 Mart 2011'de hattın yapımını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devretmişti.