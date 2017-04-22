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Kdv İndirimi Yeni Evleneceklere Yaradı
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Kdv İndirimi Yeni Evleneceklere Yaradı

Beyaz eşya, mobilya ve gayrimenkul sektörüne yönelik vergi düzenlemelerinin yanı sıra çeyiz ve konut hesabı uygulamaları, evlenecek genç çiftlere önemli destek sağlıyor.

Kdv İndirimi Yeni Evleneceklere Yaradı

Beyaz eşya, mobilya ve gayrimenkul sektörüne yönelik vergi düzenlemelerinin yanı sıra çeyiz ve konut hesabı uygulamaları, evlenecek genç çiftlere önemli destek sağlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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Mobilya, Kdv, Murat Erat