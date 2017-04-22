Kdv İndirimi Yeni Evleneceklere Yaradı
Beyaz eşya, mobilya ve gayrimenkul sektörüne yönelik vergi düzenlemelerinin yanı sıra çeyiz ve konut hesabı uygulamaları, evlenecek genç çiftlere önemli destek sağlıyor.
Beyaz eşya, mobilya ve gayrimenkul sektörüne yönelik vergi düzenlemelerinin yanı sıra çeyiz ve konut hesabı uygulamaları, evlenecek genç çiftlere önemli destek sağlıyor.
Kaynak: Dunya.com
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