Kazakistan-Azerbaycan Ticari İlişkileri

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mammadov, Azerbaycan ile Kazakistan arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 3 yıl içinde yarım milyar dolara çıkacağını söyledi.



Azerbaycan Yatırım ve İhracat Teşvik Fonu (AzPromo) tarafından, Hilton otelinde düzenlenen Azerbaycan ve Kazak iş adamlarının görüşmelerine Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mammadov, AzPromo Başkanı Rufat Mammadov'un yanı sıra çok sayıda Azerbaycanlı ve Kazak iş adamı katıldı.



İkili görüşmelerde, Azerbaycan'da üretilen kozmetik, içecek, mobilya inşaat malzemeleri ve başka ürünler tanıtıldı.



Etkinliği AA muhabirine değerlendiren Büyükelçi Mammadov, amaçlarının iki kardeş ülke arasındaki ticari bağları artırmak olduğunu belirterek, "Birkaç gün önce inşaat firmalarımız Atırau'daki yatırım forumuna katıldı. Ayrıca inşaat firmalarımızdan oluşan bir heyet de Kazakistan'ın Kızıl Orda'da planlanan kent inşaatıyla tanıştı. Kazakistan'daki inşaat alanı ilgimizi çekiyor." ifadelerini kullandı.



Mammadov, Kazakistan'ın tarım ürünleri tüketim piyasasının Azerbaycan için geleneksel olduğuna işaret ederek, eskiden tarım ürünlerini Kazakistan'ın batı bölgesine ihraç ettiklerini, şimdi ise tüm Kazakistan'ı kapsadıklarını aktardı.



Karşılıklı görüşme ve ziyaretlerin iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için yapıldığına dikkati çeken Mammadov, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 130 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde ülkelerimiz arasında yapılacak anlaşmalar sayesinde yarım milyar dolara çıkacak." dedi.



Büyükelçi Mammadov, Kazakistan'dan lokomotif alımı için 500 milyon dolarlık anlaşma imzaladıklarını, Azerbaycan'dan da sanayi ürünlerinin getirilmesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.



AzPromo Başkanı Mammadov da çok sayıda Azeri ve Kazak iş adamının katıldığı görüşmelerin verimli olacağını söyledi.