Kazada Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole uçan ve 5 saat sonra fark edilen otomobilde ağır yaralanan sürücü Şahin Aşkın hayatını kaybetti.



Kaza, saat 19.30 sıralarında Ereğli organize sanayi civarında meydana gelmiş, Karapınar'dan Ereğli'ye aile ziyaretine gelen Şahin Aşkın'ın (22) idaresindeki 42 AFL 71 plakalı otomobil, şarampole yuvarlanmıştı. Kazanın gece 00.30'da yoldan geçen dikkatli sürücüler tarafından fark edilerek polise bildirilmesinin ardından yaralı vaziyetteki Şahin Aşkın ile hamile eşi Tuğba Aşkın (20) Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin Aşkın hastanede hayatını kaybederken, Konya'ya sevk edilen eşi Tuğba Aşkın'ın tedavisi sürüyor. - KONYA