Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi.



Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesinde meydana gelen kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi. İddiaya göre, Dutluk Mahallesi'ne çeyiz almaya giden Nuri A.'nın kullandığı 10 FA 641 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İncirli Mahallesi yakınlarında takla attı. Kazada kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Kazada ölenlerin Selim Arıkan, Reşit Arıkan, Emine Arıkan ve İslim Örköp olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA