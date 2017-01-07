Kazada Ölen Üniversiteli Kızın Ailesi: Adalet İstiyoruz

BURDUR'da, geçen aralık ayında belediyeye ait asfalt kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Medine Gizem Çakal'ın babası Ömer Çakal, eşi ve kardeşiyle kazanın olduğu yere karanfil bırakarak, "Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Adalet istiyoruz" dedi.



Burdur kent merkezi Özgür Mahallesi Merkez Halk Pazarı Caddesi'nde geçen 7 Aralık'ta bir arkadaşıyla yürüyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal'a, Ramazan A.'nın kullandığı 15 NT 301 plakalı Burdur Belediyesi'ne ait asfalt kamyonu çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği Medine Gizem Çakal ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı olayın etkisiyle şoka girdi. Kamyon sürücüsü çevredekilerin bağrışmaları sonucu aracı durdururken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Medine Gizem Çakal'ı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen Çakal, kurtarılamadı. Sürücü Ramazan A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



AİLE KAZA YERİNE KARANFİL BIRAKTI



Kazaya ilişkin dün güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Medine Gizem Çakal'ın babası Ömer Çakal, eşi Teslime ve kardeşi Süleyman Çakal'la kazanın olduğu yere karanfil bıraktı. Kamyonun çok hızlı seyrettiğini belirten Ömer Çakal, "Araç çok hızlı şekilde gelip kızımı eziyor. Birçok insan olayı gördüğü halde kimse şahitlik yapmıyor. Arabada 5 kişi var ama hiç biri görmüyor" dedi.



5 AYDA 5 ÜNİVERSİTELİ KIZ ÖLDÜ



Kamyon şoförü Ramazan A.'nın ifadesinde, 20 kilometre hızla gittiğini, yolun sol tarafından 3- 4 kadın gördüğünü söylediğini anlatan Ömer Çakal, şöyle konuştu:



"Onları gördüğü halde hızını kesmeden devam ediyor. Bu trafik kazası değil, cinayettir. Kızımızı Burdur'a emanet bıraktık. Kazayı görenlerden hiç mi vicdanlı birisi yok. Kızımın tek suçu kaldırımın kenarındaki çizgide yürümek. Türkiye'de son bir ayda 5 üniversite öğrencisi kız, iş makinalarının karıştığı kazalarda öldü."



"ADALET İSTİYORUZ"



Olay sonrası kızı için 112 Acil Sağlık ekibinin, öldüğüne dair rapor düzenlediğini de anlatan Ömer Çakal, savcı gelmeden cenazesinin olay yerinden kaldırılmasına tepki gösterdi. Kızı kaldırım kenarında ölmesine rağmen olay yeri inceleme raporunda cenazesinin yol ortasında gösterildiğini savunan Ömer Çakal, "Adalet istiyoruz" dedi.



Baba Ömer Çakal, Burdur Belediyesi'nin trafik güvenliğine dikkati çekmek için astırdığı, 'Şehirler Araçlar İçin Değildir, İnsanlar İçindir' afişlerine de tepki göstererek, "Belediye başkanı bu afişleri indirsin, yerine kızımın fotoğrafını asarak, 'Yollar araçlar için değil, insanlar içindir' yazdırsın" dedi.



ANNENİN FERYADI



Anne Teslime Çakal da "Bize bu acıları yaşatanlar aynı acıları yaşasın" diye feryat etti. Medine Gizem Çakal'ın amcası Süleyman Çakal ise şoförün bir gece bile gözaltında tutulmadan serbest bırakılmasına anlam veremediğini söyledi. Çakal, "Bir üniversite öğrencisi şoförün sıfır döndüğünü söylüyor. Ama şoför kusurlu olmuyor. Şoförün ehliyeti yetersiz, aracın ruhsatı yok. Belediyenin ihmali var ama bizim çocuğumuz suçlu gösteriliyor" diye konuştu.



Süleyman Çakal, yeğeninin ölümünden sonra büyük ağabeyinin üzüntüden beyin kanaması geçirdiğini, büyükannesinin ise üzüntüden geçen hafta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirtti.



- Burdur