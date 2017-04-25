Kayserispor'da Douglao, Sözleşmesini Feshederek Kayseri'yi Terk Etti

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasıyla sarsılan Kayserispor'da bir şok daha yaşandı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Kayserispor defansının önemli isimlerinden Douglao, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetti ve şehri terk etti.

Devre arasında Kayserispor'a transfer olan 30 yaşındaki stoper, son 5 maçta 228 dakika oynamış ve 1 de asist yapmıştı.

(Sporx)