Kayserispor'da Douglao, Sözleşmesini Feshederek Kayseri'yi Terk Etti
Kayserispor'da defansın bel kemiği olan Douglao, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshederek Kayseri'yi terk etti.
Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasıyla sarsılan Kayserispor'da bir şok daha yaşandı.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Kayserispor defansının önemli isimlerinden Douglao, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetti ve şehri terk etti.
Devre arasında Kayserispor'a transfer olan 30 yaşındaki stoper, son 5 maçta 228 dakika oynamış ve 1 de asist yapmıştı.
(Sporx)
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