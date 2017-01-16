Kayserispor Başkan Adayı Bedir'in Acı Günü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilmesi beklenen Erol Bedir'in annesi Melek Bedir (76) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Anne Bedir, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastane de yaşamını yitirdi. Bedir'in cenazesi Hunat Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.



Cenazeye, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, siyasi parti ve spor camiası temcileri ile Bedir ailesi katıldı.