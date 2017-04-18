Kayseri Erciyesspor 100'ler Kulübüne Erken Girdi

Spor Toto İkinci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Kayseri Erciyesspor, son olarak deplasmanda oynadığı Tuzlaspor maçını 6-0 kaybederek gol yeme konusunda Türkiye liglerinde bir ilke imza attı. Geride kalan 32 haftada kalesinde tam 103 gol gören Mavi-Siyahlı takım böylece yeni bir rekor daha kırmış oldu.



Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde mücadele eden toplam 127 takım arasında 100 golün üzerine çıkan ilk ve tek takım olan Kayseri Erciyesspor oldu. Ligin bitimine 2 hafta kala kalesinde 103 gol görerek ulaşılması zor bir durum elde eden Mavi-Siyahlı takımın yediği gol sayısına Türkiye'de başka bir takımın yaklaşması bile mümkün görünmüyor. Toplam 7 farklı ligde 127 profesyonel takımın sezona başladığı Türkiye'de liglerin sonuna yaklaşılırken, Erciyesspor iki farklı konuda tek olmayı şimdiden başarmış durumda. Puanı bulunmayan ve silinen puanları ile ekside yer alan Kayseri temsilcisi gol yeme konusunda da en yakın rakibine fark atmış durumda. Erciyesspor'un küme düşmesi kesinleşirken, bu haftasonu sahasında lider Ankaragücü'nü ağırladıktan sonra deplasmandra oynayacağı Kastamonuspor 1966 maçı ile ligi noktalayacak.



En çok yiyen takımlar



Bu sezon mücadele ettikleri liglerde en çok gol yiyen takımlar ise geride kalan haftalarda Spor Toto Süper Lig'de 50 gol ile Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de 51 gol ile Mersin İdman Yurdu, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 52 gol ile Büyükçekmece Tepecikspor ve Ofspor, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 103 gol ile Kayseri Erciyesspor, Spor Toto 3. Lig 1.Grup'ta 60 gol ile Kütahyaspor, Spor Toto 3. Lig 2.Grup'ta 53 gol yiyen Dardanelspor ve Türk Metal Kırıkkalespor, Spor Toto 3. Lig 3.Grup'ta ise 63 gol ile Orduspor oldu. - KAYSERİ