Kayseri Emniyetine Birincilik Ödülü

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Yılın En İyi Toplum Destekli Polislik Uygulamaları"nın seçiminde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün birincilikle ödüllendirildiğini açıkladı



Kamçı, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce "Sıcak yuvam", "Trafikte eğitimli çocuklar", "Öğrencilerimiz geleceğimiz", "İpeksi dokunuşla sokaktan madalyaya uzanan eller", "Pencerem kapım, güvenli yapım", "Dilenciliği meslek edindirmeyelim", "Telefonla Dolandırıcılık Mağduru olmayalım", "Silah atmayalım yaşamları karartmayalım", "Kuruluştan Kurtuluşa, Bir Hayat Bir insan", "Şehrimizi Tanıyoruz", "Okuyan İnsan Başarır", "Gençlerle sinemadayız", "Potada Başlayan Dostluk", "Hayata Engel Yok" gibi projelerin hayata geçirildiğini belirtti.



Projelerle 36 bin 500 çocuk, genç ve ailelerine ulaşıldığını ifade eden Kamçı, şunları kaydetti:



"Yapılan bu çalışmalar sayesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Merkez Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısında, 81 İl Emniyet Müdürlüğü içerisinden en iyi Toplum Destekli Polislik İl Uygulamasında birincilik ödülü alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünü tebrik ediyorum. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum."