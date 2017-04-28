Kayseri'de Uygulamalı Karaci·ğer Bi·yopsi·si· Kursu Düzenlendi·

Kayseri'de Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği iş birliğiyle ultrasonografi eşliğinde uygulamalı karaciğer biyopsisi kursu düzenlendi.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının, kendi merkezlerinde ve kendi sorumluluklarında karaciğer biyopsisi yapmaya özendirilmesi, onlara bu konuda özgüven kazandırılması ve kronik viral hepatit hastalarının izlenip tedavi edilmelerinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen kursa Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları katıldı.



Kursun açılış konuşmasını yapan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde eğitim ve araştırma hastanelerinin ana misyonlarından biri olan uzmanlık sonrası tıp eğitiminin bu kurs yoluyla hayata geçirilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Bu eğitimde Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin katkılarının son derece önemli olduğu belirten Özcan, "Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu ve bunun gibi pek çok klinik içi, klinikler arası ve ulusal eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapmakta ve 2016 yılında ayaktan teşhis ve tedavisini üstlendiği 3 milyon 760 bin hasta yanında periferik anjiografi ve nitelikli ultrasonografi yoluyla girişimsel işlemlerde de Kayseri ve civarına hizmet etmektedir." dedi.



İki bölüm halinde düzenlenen kursun ilk bölümünde 25 kursiyere teorik bilgi verilirken, ikinci bölümde ise 16 hasta üzerinde ultrasonografi eşliğinde karaciğer biyopsisi uygulamaları eğitimi verildi. Böylece, kursiyerlerin, son bir yılda 168 hastanın kronik viral hepatit enfeksiyonu tanı, tedavi ve takibi yapan bir merkezdeki karaciğer biyopsisi uygulamasını bizzat yerinde görmesi sağlandı.



Kursta, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Prof. Dr. İlhami Çelik, uzman doktorlar Dr. Mustafa Özdemir, Dr. Zehra Beştepe Dursun ve ERÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Bilgehan Aygen, Prof. Dr. Kemal Deniz, Prof. Dr. Orhan Yıldız, ultrasonografi eşliğinde karaciğer biyopsisi, kronik karaciğer hastalarında görüntüleme yöntemleri, kronik viral hepatitlerde patoloji ve kronik hepatit-B olgusunun karaciğer patolojisi konularında paylaşımda bulundu.