Kayseri'de Fetö/pdy Davaları

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan avukat M.K ile FETÖ'nün kapatılan Anafen AŞ'ye bağlı okullarının 9 yönetici ve idarecisinin yargılanmalarına devam edildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu sanık avukat M.K. ve müşteki Mikail Sert ile tek dosyada yargılanan tutuklu sanıklar A.Ç, H.A, N.G, O.K, S.Y, T.S, S.C, tutuksuz yargılanan M.D. ve M.D ile avukatları katıldı.



M.K. savunmasında, müşteki Mikail Sert'i tanımadığını ve kendisine "Biz öğrenci okutuyoruz, abiler de bize müşteri gönderiyor" demediğini öne sürdü.



Hakkında soruşturma başlatılabilmesi için bir iftiradan yola çıkıldığını savunan M.K, kendisinin başka bir dini cemaate mensup milliyetçi bir kişi olduğunu bildirdi.



M.K, müşteki ile onunla hareket eden bir meslektaşının kendisine iftira attıklarını iddia ederek, bu kişiler hakkında da savcılığı suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını belirten M.K, iddianamede yer alan bazı sosyal medya paylaşımlarını da hatırlamadığını söyledi.



M.K, kızının iyi bir eğitim alması için KHK ile kapatılan Aliye Boydak kolejine gönderdiğini vurgulayarak, Bank Asya'nın da çalıştıkları birkaç bankadan olduğu, destek amacıyla para yatırmadıklarını belirtti.



Müşteki Mikail Sert ise M.K'nin bürosuna 3-4 yıl önce, hakkındaki icra takibi konusunu görüşmek için gittiğini söyledi.



Anlaşamadıkları için kendisine vekalet vermediğine değinen Sert, "Eğitim konusunda konuşurken 'hayrını okullara, öğrencilere yap' dedi ama 'şuraya yap' demedi. Ben konuşmalarından FETÖ üyesi olduğunu düşündüm. Araştırılması için de BİMER'e şikayette bulundum." ifade etti.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.



Anafen AŞ davası



Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise ilk duruşmaya katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık M.D, savunmasını yaptı.



M.D, 2010-2016'da Anafen AŞ'ye bağlı okullarda öğretmenlik yaptığını, son olarak da Özel Seyyid Burhaneddin Ortaokulu Müdürlüğünü yürüttüğünü anlattı.



O dönem çalıştığı dershanenin okula dönüştürülmesine bakanlık izin verdiği için görevini sürdürmeye sakınca görmediğini belirten M.D, "Sene sonunda okul müdürü istifa etti. Öğrencilerin işlemleri yarım kalmasın diye müdürlük teklif ettiler, maaşım da artacaktı. 'Sene başında yeni müdür gelecek' dediler. Ben de kabul ettim ama darbe girişimi olunca okulun son müdürü ben oldum." ifadesini kullandı.



M.D, babadan kalan arsanın satışından gelen parayı da Bank Asya'ya yatırdığını ancak 12 gün sonra çektiğini belirterek, bankayı desteklemek için herhangi bir işlem yapmadığını savundu.



ByLock kullanan kişilerle irtibatlı olduğu iddiasını da kabul etmeyen M.D, kendisinin sadece veliler ve öğrencilerle görüştüğünü kaydetti.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.