Kayseri'de Fetö'cü 19 Öğretmen Gözaltında

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, daha önce FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak ve örgüt üyelirinin kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanmak suçundan ihraç edilen 30 öğretmenle ilgili bu sabah operasyon yaptı. 19 öğretmen gözaltına alınırken,11'i aranmaya başlandı.



TEM şubesi ekipleri Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda çalışan ve Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile görevden ihraç edilen 30 öğretmen ile ilgili bu sabah erken saatlerinden itibaren operasyon düzenledi. 'ByLock' kullandıkları belirlenen şüphelilerden 19'u gözaltına alınarak, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyonda öğretmenlerin evlerindeki aramada bazı dijital metaryallere incelenmek üzere el konuldu. Aranan 11 öğretmen hakkında ise Cumhuriyet Savcılığınca yakalama kararı verildi. - Kayseri