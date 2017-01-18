Kayseri'de 11 Deaş Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddiası ile gözaltına alınan 11 kişi adliyeye gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgüt propagandasını yaptıkları ve eleman temin ettikleri iddiası ile 11 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.



- Kayseri