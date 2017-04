Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Yol Çalışmaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "ulaşım yılı" olarak ilan ettiği 2017'deki ulaşım yatırımları için bürokratlarıyla bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulaşım projelerinin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Çelik, yapacakları projelerle gelişen ve büyüyen Türkiye'de Kayseri'nin çok daha hızlı büyümesine katkı sunacaklarını dile getirdi.



2017'yi "ulaşım yılı" ilan ettiklerini hatırlatan ve ulaşım projelerine son noktayı koyduklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:



"Ulaşım projeleri kapsamında 6 alt geçit için çalışmalara başlıyoruz. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde, Melikgazi Belediyesi önünde alt geçit yapacağız. Akabinde Gültepe Bulvarı'na giriş için her iki yönde iki at nalı şeklinde alt geçit yapacağız. Kocasinan Bulvarı'nda Sanayi Odasını geçtikten sonra Fuzuli Kavşağı'na battı çıktı modeliyle alt geçit projemiz var. Devamında Tuna ve 30 Ağustos kavşaklarını da alttan geçireceğiz. Bu projelerin temelini de önümüzdeki günlerde atacağız. Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde de Belsin-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Yeni Tren Garı raylı sistem hattı ile Osman Kavuncu'nun çakışmaması için Osman Kavuncu'yu aşağı almamız gerekiyor. Raylı sistem hattını yapacak Ulaştırma Bakanlığı bizden yer teslimi istediği için bir an önce bu projeye başlamamız lazım geliyor. Devamında Bekir Yıldız Bulvarı ile Şehir Hastanesi önündeki kavşağa da yonca yapraklı kavşak yapacağız."



Bu yıl başlayacak raylı sistem hatlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Çelik, şöyle devam etti:



"Talas'tan başlayıp Erkilet'e uzanacak raylı sistem hattımızın güzergah çalışmaları tamamlandı. İlk etapta Anayurt'tan başlayıp Aşık Veysel Bulvarı'ndan Furkan Doğan Yurdu önündeki raylı sistem hattı ile birleşecek olan hattın temelini bu sene atıp önümüzdeki sene sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Bu hattın projesinde son aşamaya geldik. Güzergah belirleme çalışmaları tamamlandı. Zemin etüt çalışmalarımız ise sürüyor. Belsin'den başlayarak Terminal-Bölge Hastanesi-Yüksek Hızlı Tren Garı hattının da çalışmalar bitti. Ulaştırma Bakanlığının istediği ulaşım master planı raporları ile projeleri bu hafta teslim ediyoruz."