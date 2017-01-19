Kaynaşarak İşittiler

Rize'de işitme engelli minikler, Tersine Kaynaştırma Programı ile konuşmayı öğrendi.



İşitme engelli miniklerin konuşma kabiliyetlerini geliştirmek için Türkiye'de pilot okul seçilen Rize Ömer Halaç İşitme Engelliler Okulu'nda "Tersine Kaynaştırma Programı" kapsamında işitme engelli ana sınıfı öğrencileri ile işitme engeli bulunmayan öğrenciler aynı sınıflarda eğitilmeye başladı. Projenin uygulandığı ilk yarı yılda 4-5 ve 6 yaşlarına kadar konuşma kabiliyeti geliştiremeyen işitme engelli miniklerin ilk yarı yılda konuşma kabiliyetlerini geliştirdikleri gözlendi. İşitme engeli bulunmayan öğrenciler ile aynı oramda eğitim gören minikler arkadaşları ile sesli iletişim kurup, sorulan sorulara cevap veriyor ve diğer arkadaşları ile birlikte şarkı söyleyebiliyorlar. Proje kapsamında eğitim gören işitme engelli minikler, elektronik cihazlar yardımı ile az işitebilen öğrenciler.



İşitme engelli öğrencilerin velileri, projeden duydukları memnuniyeti dile getirip uygulamanın diğer eğitim ve öğretim sınıflarında da uygulanmasını talep ettiler. Öğrenci velisi Neşe Karali yaptığı açıklamada, "Çocuğum bu programa katılmadan önce konuşması sınıf düzeydeydi. Şimdi konuşabiliyor. Bunun dışında aldığı gider okul öncesi eğitimi de çok kaliteli. Biz çok mutluyuz. Ancak çocuğumun eğitiminin ilerleyen yıllarda da aksamaması için bu projenin üst sınıflarda da uygulanmasını istiyoruz" dedi. - RİZE