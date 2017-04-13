Kaynarca'da, "Kaynarca'dan Kardeşlik Eli" kampanyası kapsamında doğu illerinde yaşayan ihtiyaç sahipleri için 1 tır insani yardım malzemesi gönderildi.



Kaynarca İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Ali Yoldaş, savaş, afet ve yoksulluk olan tüm ülke ve bölgelerde faaliyetlerini yürüttüklerini belirterek, şehir ve ülkenin tüm illerinde yaşayan ihtiyaç sahipleri yaşama tutunmalarına destek verecek kampanyalar düzenlediklerini belirtti.



Daha sonra insani yardım malzemelerinin yüklendiği tır, bölgeye dualarla yolcu edildi.