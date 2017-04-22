Kaynak: Chp, Eski Alışkanlığıyla Yeni Vasiler Bulmak İçin Yollara Düşüyor (2)

NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, eşi Şule Kaynak ile birlikte Kahramanmaraş'ta, merkez Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Hanefi Mahçiçek ve Ayten Mahçiek'in oğlu Osman ile Ahmet-Dilek Tosun çiftinin kızı Özden Tosun'un düğününe katıldı. Törende genç çiftin nikahını Başkan Hanefi Mahçiçek kıyarken, şahitliklerini ise Veysi Kaynak ve Vali Vahdettin Özkan yaptı.



Törende çifte nasihatlerde bulunan Kaynak, "Sizlerden bu milletimize hizmet edecek evlatlar bekliyoruz, hem de çok sayıda. 15 Temmuz gösterdi ki, bizim milli manevi değerlerini bilen, bayrağı, vatanı ve inancı için gözünü kırpmadan kendisini tankların önüne atabilen insanlara ihtiyacımız var. Eğer bunu sizler gibi analar babalar bu evlatları yetiştirmezlerse, milletin geleceğini de garanti edemeyiz. O yüzden Cumhurbaşkanımız da çocuk sayısınuı 5'e çıkardı. Bizi soracak olursanız eşimin sayesinde o 5 çocuk standardını yakaladık" dedi.



Kaynak, daha sonra elinde tuttuğu evlilik cüzdanını Kahramanmaraş eski Milletvekili Ali Sezal'a verdi. Sezal da genç çiftleri tebrik ederek cüzdanı geline verdi. Nikahın ardından Veysi Kaynak, eşiyle birlikte halasının torunu Şükran Diner ile Ahmet Şenkal'ın düğün törenine de katıldı. Genç çifte mutluluklar dileyen Veysi Kaynak, yakınlarıyla da sohbet etti.