Kaymakam ve Kurum Müdürleri Konsere Hazırlanıyor

Hatay'da Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran ve beraberindeki bazı kurum müdürleri, mesai sonrası gittikleri bağlama kursunda, konser verebilecek seviyeye gelmek için yoğun çaba sarf ediyor.



Yaklaşık 3 yıl önce görev yaptığı Mersin'in Bozyazı ilçesinde aldığı bağlama eğitimini tayin olduğu Kırıkhan ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda pekiştiren Kaymakam Erkayıran, ilçedeki diğer kurum müdürlerini de bağlama çalmaya teşvik etti.



Aralarında ilçe milli eğitim, halk sağlığı, halk eğitim merkezi ve ilçe nüfus müdürleri ile bazı okulların yöneticilerinin bulunduğu grupla haftanın 2 günü kurs gören Kaymakam Erkayıran, bağlamayı çalarak diğer kursiyerlere de örnek oluyor.



Erkayıran, yaptığı açıklamada, 43 yaşından sonra bağlama öğrenmeye başladığını ve boş zamanlarında bağlama çalmaya gayret ederek 3 yılda iyi bir aşamaya geldiğini söyledi.



Öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan Erkayıran, "Hele hele bir müzik aleti öğrenmenin yaşı hiç yok. Emekli olduğumuzda bile insan olarak kendimizi meşgul etmek, yaşama bağlanmak zorundayız. Hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Ben isterim ki en azından emekli olduğumuzda bir enstrüman çalmayı öğrenelim." dedi.



Erkayıran, bir müzik öğretmenin tavsiyesiyle başladığı bağlama çalmada önemli bir mesafe kat ettiğini anlatarak Kırıkhan'daki kurum müdürlerinin de kendisine katılmasıyla daha ileri noktalara gelmeye çalıştıklarını aktardı.



Müdürlerin de bu konuda istekli olduğunu ifade eden Erkayıran, şöyle konuştu:



"Gördüğümüz kadarıyla hemen hemen hepsi kursa düzenli bir şekilde devam ediyor. Bağlamalarını aldılar, nota bilgilerini geliştiriyorlar, parmakları gelişiyor. İnanıyorum ki birkaç ay içerisinde birlikte konser verecek şekilde birkaç türkü çalar hale geleceğiz ve mesai arkadaşlarımla konser icra edeceğiz."