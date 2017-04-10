Kaymakam Nasır Okulları Denetledi

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, ilçe merkezindeki liseleri denetledi.



Kaymakam Nasır, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı ile Anadolu Lisesi ve Şahinler Çok Programlı Lise'yi ziyaret ederek, okul idarecileri, öğrencilerle görüştü.



Okulun idari birimleri, pansiyon, yemekhane, kütüphane, laboratuvarları, bahçe, spor alanlarını da inceleyen Nasır, sohbet ettiği öğrencilerin sorunlarını, isteklerini dinledi.



Nasır, eğitim ve öğretimin önemine değindiği sohbet esnasında, pansiyondaki imkanlarının güzelliğinden bahsedip, öğrencilerden derslerine çok çalışmalarını, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını istedi.





Etüt odalarını ve yatakhaneleri de gezen Kaymakam Nasır, Çok Programlı Lise Müdürü Muhammet Çoban ve Akseki Anadolu Lisesi Müdürü Enes Tanış'dan bilgi aldı.