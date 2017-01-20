Kaymakam Alibeyoğlu, Başarılı Sporcuları Kabul Etti

Güroymak Kaykamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Bitlis'te düzenlenen okullar arası Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası'nda birinci olan Güroymak Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.



Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Alibeyoğlu, kısıtlı imkanlarına rağmen gösterdikleri başarıyla kendilerini sevindiren öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.



Sporculara gereken desteği vereceklerini vurgulayan Alibeyoğlu, şöyle konuştu:



"Elde etmiş olduğunuz bu başarıdan dolayı Yıldız Kız Voleybol takımı olarak sizleri tebrik ediyorum. Bu başarınızı sadece spor alanında değil, derslerinizde de göstermenizi istiyorum. Sizler Güroymak ilçemiz adına bu başarıyı elde etmiş bulunmaktasınız. Bundan sonra bölge müsabakasında devam edeceksiniz. Sizlerin başarısı için her türlü desteği vereceğiz."



Öğrenciler ise, bundan sonraki turnuvalarda da başarılı olmak için gereken çabayı göstereceklerini dile getirdi.