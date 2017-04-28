Kayfor-14'te Kapanış Oturumu Gerçekleşti

Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu'nun (KAYFUR-14) kapanış oturumuna katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Türkiye'de gerçekten siyaset yapma paradigmasının biçiminin değiştiğini ifade etmek isterim. 16 Nisandaki değişimi bizdeki gecikmiş bir değişim olarak görüyorum" dedi.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ve Kent Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen ve "Nasıl Bir Kamu Yönetimi" temasının işlendiği foruma ülke genelinde yaklaşık 100 akademisyen 25 ayrı oturum gerçekleştirdi.



İki gün boyunca "Nasıl Bir Kamu Yönetimi" sorusuna cevap aranan forumun kapanış oturumunda Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman birer konuşma yaptı.



Van TSO Erek Toplantı Salonunda gerçekleştirilen forumun kapanış oturumunda konuşan Turizm Bakan Yardımcısı Yayman, Türkiye'de 97 yılda 65 hükümet kurulduğunu belirterek, "16 Nisan Anayasa oylaması ile beraber bir kez daha gündeme gelen bir soru 'Nasıl bir kamı yönetimi?' nasıl bir yönetin ve nasıl bir yönetim dizgisi. Bu anlamda bizlerin en başından beri kamu yönetiminde okuduğumuz ve daha sonra talebelerimize öğrettiğimiz, etkili, verimli ve hızlı bir yönetim meselesi çok çok önemlidir. Burada devletin küçültülmesi, siyasi yönetim dengesinin yeniden kurulması, şeffaflık-saydamlık ve hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik, merkeziyetçilikten uzaklaşma kamu yönetimin temel taştırma konularını oluşturan önemli hususlardır" dedi.



"Türkiye'de siyaset yapma paradigmasının biçimi değişti"



Nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve yöneten-yönetilen ilişkisinin değişmesinin kamu hizmet politikalarında bir memnuniyetsizliğin de doğmasına yol açtığını kaydeden Yayman şöyle devam etti:



"Bu yönetim nasıl olacak? Bizi kim yönetecek ve Nasıl yönetileceğiz meselesi, bu anlamda Türkiye'de gerçekten siyaset yapma paradigmasının biçiminin değiştiğini ifade etmek isterim. 16 Nisandaki değişimi bizdeki gecikmiş bir değişim olarak görüyorum. Türk kamu yönetiminin kendisine rol model aldığı ülke Fransa, Fransa'da 5. Cumhuriyetle beraber istikrarsızlığa son vermek için getirilen yarı başkanlık, gerçekten Fransa'yı yeniden küllerinden doğurdu. Yine İtalya'da son yapılan düzenlemelerle daha güçlü hükümetlerin çıkması konusunda bir takım talepler var. Dünyada da artık daha güçlü ve istikrarlı bir hükümet arayışı var."



Kapanış oturumu verilen plaketlerin ardından sona erdi. - VAN