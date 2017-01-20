Kawhi Leonard, Spurs'u Taşıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antanio Spurs, formda oyuncusu Kawhi Leonard'ın skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği Denver Nuggets'ı 118-104 mağlup etti.



NBA'e 5 maçla devam edildi. AT&T Center'da Denver Nuggets'ı ağırlayan San Antanio Spurs, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 118-104 galip ayrılarak sezonun 33'üncü galibiyetine imza attı.



Spurs'te Kawhi Leonard 34 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle galibiyette başrolü oynarken, son 5 maçında da 30 sayı barajını aşmayı başardı. Dejounte Murray 24, Manu Ginobili 14 sayı, David Lee ise 10 sayı ve 16 ribauntla skora katkı yaptı.





Sezonun 24. mağlubiyetini alan Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaparken, kariyerinin en skorer performansını sergiledi. Will Barton 18, Jamal Murray ise 13 sayı kaydetti.



Cavaliers, James ile kazandı



Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da konuk ettiği Phoenix Suns'ı 118-103'le geçerek sezonun 30. galibiyetini aldı.



Cavaliers'ın all-star oyuncusu LeBron James 21 sayı, 9 ribaunt ve 15 asistlik performansıyla "triple-double"ı kıl payı kaçırdı. Kyrie Irving 26 sayı ve 4 asist, Channing Frye 18 sayı ve 10 ribaunt, Iman

Shumpert ise 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.



Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Suns'ta Tyson Chandler 22 sayı ve 16 ribaunt, Eric Bledsoe ise 22 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Devin Booker ise 21 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performans sergiledi.



Towns, Timberwolves'u sırtladı



Staples Center'da oynanan mücadelede Los Angeles Clippers'ın konuğu olan Minnesota Timberwolves, ikinci yarıdaki iyi savunmasının da yardımıyla geriden gelerek rakibini 104-101 yendi.



Sezonun 15. galibiyetini elde eden Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 37 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle maçın yıldızı oldu. Andrew Wiggins 27 sayı, Gorgui Dieng 13 sayı ve 7 ribauntla takımına galibiyeti getiren diğer oyuncular oldu.



Clippers'ta Chris Paul sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, DeAndre Jordan 29 sayı ve 16 ribaunt, Austin Rivers ise 20 sayı ile oynadı.



NBA'e 9 maçla devam edilecek.



Sonuçlar



Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 118-103



Miami Heat-Dallas Mavericks: 99-95



New York Knicks-Washington Wizards: 110-113



San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 118-104



Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 101-104