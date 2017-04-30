Kavgayı Ayırmak İsteyen 17 Yaşındaki Genç Öldürüldü

Adana'da sokakta çıkan kavgayı ayırmak isteyen 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü.



Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Seyhan İlçesi'ne bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre saat 23.00 sıralarında evinde oturan İzzet Yalçın (17), sokakta kavga eden 2 genci görüp müdahale etmek için dışarı çıktı. Tartışan gençler, aralarındaki tartışmayı bırakıp, uyarıda bulunan Yalçın'a yöneldi. Tartışma büyüdü, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga sırasında İzzet Yalçın, kalbinden tek bıçak darbesi ile yaralandı. İzzet Yalçın, kanlar içerisinde yere düşerken, kavgaya karışanlar kaçtı. Yaralı İzzet Yalçın, yakınları tarafından özel bir hastaneye getirildi. Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yalçın'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA