Kavak'ta Okul Müdürleri Toplantısı

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yangöz'ün başkanlığında yapılan toplantıya, Milli Eğitim Şube Müdürü Kadri Bektaş ve okul müdürleri katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Yangöz, yaklaşan TEOG sınavıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Yangöz, sınava girecek öğrencilerin kaygı, heyecan ve stresten uzak kalması veya en aza indirilmesi amacıyla okullar bünyesinde çalışmalar yapılmasını istedi.



Toplantı, veri hazırlama kontrol işletmeni Mustafa Özcan'ın yazışma ve mevzuat işlemlerini anlatmasının ardından sona erdi.