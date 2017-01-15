Kavak Jandarma Komutanı Asi'den Ziyaret

Kavak İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Turgay Asi, Akbelen Mahallesi'ni ziyaret etti.



Ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelen Asi, vatandaşların can ve mal güvenliği için çalıştıklarını belirtti.



Asi, bu noktada vatandaşların desteğinin önemli olduğunu dile getirerek, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri şüpheli durumları en kısa zamanda güvenlik güçlerine bildirilmesini istedi.



Ziyarete, Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Kidemli Başçavuş Mustafa Aymak da yer aldı.