Katlanabilir Ekranlı Telefonların Zamanı Geldi, Samsung ve Lg?

Katlanabilir ekranlardan heyecan duymanın vakti geldi. O sene, bu sene olabilir!





2017'e katlanabilir ekranlı telefonlar damgasını vurabilir.



Kavramsal tasarımları konseptleri bir kaç yıldır sergilenen katlanabilir akıllı telefonlar bu yıl gün yüzüne çıkabilir. Samsung nihayet bu sene katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sunabilir gibi görünüyor.



The Korea Herald 'ta yer alan ve anonim kaynaklara dayandırılan habere göre Samsung 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 7 inçlik bir tablete dönüşen 100.000 adetlik telefon duyurmaya hazırlanıyor. Görünüşe göre Samsung üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlarda sona geldi. İç içe katlanabilen panellerden dışa doğru katlanmış panellere geçmek şirket için zor olmasa gerek.



Katlanabilir ekranların piyasaya sürülmesi için teknik anlamda bir engel kalmamış gibi görünüyor. Ancak Şirketin böyle bir el cihazının "pazarlanabilirliliği ve karlılığı" konusunda nihai bir karar vermesi gerekli. Samsung'un, bilgi teknolojisi ve mobil iş birimlerindeki yöneticileri değiştirdikten sonra bu konuda bir karar alması bekleniyor.



LG'nin Katlanabilir Ekranlı Telefonlar Hakkındaki Planları!





Bir diğer panel üreticisi, teknoloji devi LG ise dördüncü çeyrekte katlanabilir telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. LG, yaklaşık üç yıldır katlanabilir paneller üzerinde çalışıyor ve şirket Güney Koreli rakibi ile karşılaştırıldığında teknolojik açıdan üstün olduğunu söylüyor.



Bununla birlikte katlanabilir teknolojiyi kendi telefonlarında kullanmak isteyen Samsung'un aksine LG, katlanabilir panellerini Apple veya Huawei'ye lisanslamayı planlıyor.



Her iki durumda da 2017 katlanabilir ekranların başladığı yıl olabilir.



AC



http://www.teknotalk.com/katlanabilir-ekranli-telefonlar-52750/