Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030917 0,64 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,040529 0,59 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 260,208569 0,59 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,170695 0,58 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,560671 0,58 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,186913 0,24 Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,117690 0,21 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,188925 0,18 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,118347 0,17 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014803 0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,301565 1,58 Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,031987 1,41 İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026772 1,39 Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015827 1,36 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,469591 1,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 0,208694 0,74 Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,020324 0,65 İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,156366 0,63 Halk Portföy Karma Fon 53,252657 0,60 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,762546 0,59 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024744 1,71 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,030812 0,77 Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu 0,032302 0,66 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,031913 0,62 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,927112 0,61 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,531342 0,03 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,017868 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,378135 0,03 ING Portföy Para Piyasası Fonu 60,860635 0,03 İş Portföy Para Piyasası Fonu 173,024913 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)