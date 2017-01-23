Kate Hudson ve Brad Pitt Aşkı Dedikoduları Manşet Oldu

Ünlü oyunculardan Kate Hudson ve Brad Pitt'in aşk yaşadığı iddiaları ile birlikte çıkan haberlere, güzel yıldızın erkek kardeşinden ilginç bir yanıt geldi. Oliver Hudson'ın komik ve bir o kadar da enteresan ifadelerle yaptığı instagram paylaşımı, aşk...

Kate Hudson ve Brad Pitt Aşkı Dedikoduları Manşet Oldu

Ünlü oyunculardan Kate Hudson ve Brad Pitt'in aşk yaşadığı iddiaları ile birlikte çıkan haberlere, güzel yıldızın erkek kardeşinden ilginç bir yanıt geldi. Oliver Hudson'ın komik ve bir o kadar da enteresan ifadelerle yaptığı instagram paylaşımı, aşk iddialarını açığa kavuşturmaya yetmedi.

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