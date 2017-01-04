Katarlıların Satın Alınan Lig TV'de Gökmen Özdemir Haber Müdürü Oldu

2017'nin spor medyasındaki ilk flaş transferini, 2016'nın son transferini yapan Lig TV gerçekleştirdi. beIN Sports tarafından yeniden yapılandırılan Lig TV'nin haber müdürü Gökmen Özdemir oldu.

ÖZGEÇMİŞİ SAĞLAM

Uzun yıllar Sabah gazetesinde Galatasaray muhabiri olarak çalışan, Vatan gazetesinin kuruluşunda İbrahim Seten'in yardımcılığını yapan Özdemir, AMK Spor'da da genel yayın yönetmeni olarak görev almıştı. Kapanana kadar Millet gazetesinin spor müdürlüğünü de yapan Özdemir son olarak gamaspor isimli internet sitesini yönetiyordu.