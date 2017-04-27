Kastamonu Vali Vekili Karadeniz'den Ağlı İlçesine Ziyaret

Vali Vekili Yaşar Karadeniz, Ağlı ilçesini ziyaret etti.



Karadeniz, Kaymakamlık önünde Ağlı Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Belediye Başkanı Şahin Çolak ve Kaymakamlık personeli tarafından karşılandı.



Kaymakamlık ve Belediye ziyaretlerinin ardından Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Ağlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine giden Karadeniz, okul müdürü Hasan Demiral ve Müdür Vekili Onur Ekmekcioğlu'ndan bilgi aldı.



Karadeniz, daha sonra Kore Gazisi Fazlı Topal'ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyarette şehit ve gaziler için ilçe müftüsü tarafından dualar okundu.



Ziyaretler sırasında Karadeniz'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Karahasan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş, İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, İl Müftüsü Osman Aydın, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman da eşlik etti.