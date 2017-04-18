Kastamonu'daki Fetö/pdy Davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan İnebolu Sahil Güvenlik 96'ncı Bot Komutanlığında görevliyken bazıları görevlerinden ihraç edilen 20 askerin yargılanmasına başlandı.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 13'ü tutuklu 20 asker ile avukatları katıldı.



Tutuklu sanık, dönemin Bot Komutanı Yüzbaşı Turan Ergün, savunmasında darbe girişimi gecesi Amasra Grup Komutanlığından arandığını söyledi.



Botla denize açılmaları emrinin verildiğini belirten Ergün, halkta tedirginlik yaratmamak için açıkta demir atıp bir süre beklediklerini anlattı.



Tutuklu sanık Astsubay C.D. ise olayları duyunca bota geldiklerini ifade etti.



Komutanlarının, emniyet tedbirleri kapsamında çelik yelek, miğfer ve hafif silahları dolaptan çıkarmalarını emrettiğini kaydeden C.D, "O sırada geminin açıldığını fark ettim. Dursun Astsubay'ın yanına çıktım. Dursun Astsubay, 'Hareket ettik, onlara gerek yok' deyince hafif silahları yerine koydum. Seyir sırasında silahla ya da topla atış hazırlığı yapılmadı." dedi.



Tutuklu sanıklardan Astsubay Ö.F.Y. de 2014 yılında telefonuna örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u yüklediğini itiraf etti.



Bursa'da dershaneye giderken rehber öğretmenin tavsiyesi ile örgüt evleri ile tanıştığını anlatan Ö.F.Y, "Evlerde ders çalışıyorduk. Burada Fetullah Gülen'in kitapları ile dini kitaplar okunuyordu." diye konuştu.



Kendisiyle Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde okuyan Hakan isimli bir öğrencinin ilgilendiğini belirten Ö.F.Y, "Bir gün 'Askeri okullara gitmek ister misin?' diye sordu. Ben de sınava girdim ve askeri okulu kazandım." ifadesini kullandı.



Antalya'ya 8 aylığına bir kursa gittiğini dile getiren Ö.F.Y, şunları söyledi:



"Burada da yapı içerisinden olan Naci isimli bir matematik öğretmeni ile görüşüyordum. Bir gün telefonuma ByLock isimli programı yükledi. 'Artık buradan konuşalım.' dedi. Birkaç defa ByLock'tan konuştuktan sonra artık yüz yüze konuşmamızı istedi. Ben de programı kaldırdım. İzmir'e tayinim çıktı. Orada da Numan isimli biriyle görüşüyordum. Yapıya her ay yardım amaçlı 200-250 lira, görüştüğüm kişiler aracılığıyla elden para veriyordum."



Mahkeme heyeti, diğer sanıkların da dinlenmesi için yarın devam etmek üzere duruşmaya ara verdi.