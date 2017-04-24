Kastamonu'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Kastamonu'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Karabük istikametine gitmekte olan Hasan Akbulut (44) yönetimindeki 05 RA 952 plakalı otomobil, Kurubenzinlik Kavşağı'nda İstanbul'dan Kastamonu istikametine gitmekte olan Ahmet Sar (61) yönetimindeki 34 GG 7434 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Hasan Akbulut, eşi Hanife Akbulut (39), 7 yaşlarındaki ikiz çocukları Mehmet Sait Akbulut ve Elif Nur Akbulut ile diğer aracın sürüsü Ahmet Sar, gelini Ceylan Sar (24) ve torunu Orhan Efe Sar (4) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ceylan Sar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.



Kaza sonrası trafik ekipleri kavşakta geniş güvenlik önlemleri alırken, araçlar çekici marifetiyle otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU