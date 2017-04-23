Kartepe'de Kar Yağışı Etkili Oldu

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde bulunan kayak merkezinde kar yağışı etkili olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yolları ulaşıma açık tutmak için kar küreme çalışması yaptı.



İzmit'te aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken, Kartepe'de ise kar yağışı etkisini gösterdi. Kartepe kayak merkezi ve çevresinde bulunan köylerde kar nedeniyle her yer beyaza büründü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri Kartepe kayak merkezi ve köy yollarını ulaşıma açık tutmak için çalıştı. İş makineleriyle karla kaplı yollar temizlendi.



Ekipler buzlanma tehlikesine karşı ise yollarda tuzlama çalışması yaptı.



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