Karşıyaka Avantaj Peşinde

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde üst üste 3 galibiyetin ardından evinde 19 sayı farkla öne geçtiği Darüşşafaka Doğuş mücadelesini 95-90 kaybeden Pınar Karşıyaka, yarın play off'ta sıralama yarışındaki rakiplerinden Galatasaray Odeabank'a konuk olacak.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı NTV Spor yayınlayacak. İki kulüp arasındaki protokol gereği konuk Karşıyaka taraftarları salona alınmayacak. Pınar Karşıyaka'da sakatlıkları sebebiyle 2 haftadır forma giyemeyen Ponitka ve Soner iyileşirken son maçta oynayamayan Brown, anneannesinin cenazesi için gittiği ABD'den döndü.



Geçen hafta antrenör Nenad Markovic'le tartışıp kadro dışı kalan Egemen ise affedildi. Yeşil kırmızılı ekip, ligde normal sezonun son 4 haftasına 26 maçta 14 galibiyetle 7'nci sırada başladı. Sarı kırmızılılar ise 16 galibiyetle altıncı basamakta yer alıyor. - İzmir