Karşılaştırmalı Analiz: Hakkari
Hakkari'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 14,33 oy alan "Evet Cephesi", anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 32,44 oy aldı.
Hakkari'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 14,33 oy alan "Evet Cephesi", anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 32,44 oy aldı.
Hakkari'de katılımın yüzde 88,6 olduğu 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan "Evet Cephesi" yüzde 14,33 oy alırken, bu oran anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 32,44'e yükseldi.
"Hayır Cephesi"nin (CHP, HDP, Saadet Partisi) 1 Kasım seçimlerinde aldığı yüzde 85,05 oy ise anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 67,56'ya geriledi.
Hakkari seçim sonuçları
Evet Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 88,6
Oy oranı: Yüzde 14,33
16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 80,7
Oy oranı: Yüzde 32,44
Hayır Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 88,6
Oy oranı: Yüzde 85,05
16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 80.7
Oy oranı: Yüzde 67,56