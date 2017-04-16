Karşılaştırmalı Analiz: Hakkari

Hakkari'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 14,33 oy alan "Evet Cephesi", anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 32,44 oy aldı.

Karşılaştırmalı Analiz: Hakkari

Hakkari'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 14,33 oy alan "Evet Cephesi", anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 32,44 oy aldı.

Hakkari'de katılımın yüzde 88,6 olduğu 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan "Evet Cephesi" yüzde 14,33 oy alırken, bu oran anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 32,44'e yükseldi.

"Hayır Cephesi"nin (CHP, HDP, Saadet Partisi) 1 Kasım seçimlerinde aldığı yüzde 85,05 oy ise anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 67,56'ya geriledi.

Hakkari seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 88,6

Oy oranı: Yüzde 14,33

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 80,7

Oy oranı: Yüzde 32,44

Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 88,6

Oy oranı: Yüzde 85,05

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 80.7

Oy oranı: Yüzde 67,56

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