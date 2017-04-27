Kars'tan Gölcük'e Tayin Karşılığında Ev Tahliyesi

KARSLI olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın talimatı üzerine Kars Kalesi'nde düzenleme çalışmalarında 130 yapının kamulaştırması yapılan bölgede, sahipleri kamu görevlisi olan 2 ev bir türlü boşaltılmadı. Kocaeli'nin Gölcek İlcesi'ne tayin isteyen biri Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, diğeri Sağlık Müdürlüğü'nde görevli iki kardeşin bu talipleri Kars Valisi Rahmi Doğan'ın devreye girmesiyle bir günde gerçekleştirilince evlerin tahliyesi sağlandı.



Kentin en eski yerleşim alanlarından olan Kars Kalesi eteklerinde çarpık yapılaşma örneği ve yıkılmaya yüz tutan evler, çevredeki elektrik direkleri, trafolar nedeniyle ortaya çıkan görüntü kirliliğini gidermek için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın talimatıyla geçen yıl çalışma başlatıldı. Uzmanlar görevlendirildi ve buraya Osmanlı mimarisi tarzında 20 ev ile yöresel ürünlerin satılacağı işyeri ve kafeteryalardan oluşan bir Osmanlı Çarşısı inşası için proje hazırlandı.



Projenin uygulanması için Kars Kalesi eteğindeki 130 yapının kamulaştırılarak yıkılması, pis kokular saçan dereler ve Kars Çayı'nın ıslahı, tarihi taş köprü ve hamamların restorasyonu için düğmeye basıldı. Kümbet Cami (12 Havariler Kilisesi), Evliya Cami, Harakani Türbesi çevresinde de bir dizi düzenleme ve ağaçlandırma yapıldı.



Kültür, Turizm ve Altyapı Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (KARTAB) koordinatörlüğünde 'Tarihi dokunun korunması' projesinin birinci etabında sürdürülen çalışmalar kapsamında Bakan Ahmet Arslan'ın da katıldığı 30 Mart 2017 günü kamulaştırılan yapıların yıkımına başlandı.



TAHLİYE KARŞILIĞI TAYİN İSTEDİLER



Kamulaştırma için 15 milyon lira ödenen 130 evinden 2'si dışındakiler, kamulaştırma bedelini alan sahipleri tarafından tahliye edildi. Kamu görevlisi olan kardeşler 53 yaşındaki Enver İnan ile 37 yaşındaki Serkan İnan ise evlerini tahliye etmedi. Yetkililerin tüm ısrarlarına karşın bu evler tahliye edilmeyince yıkım tamamlanamadı.



Biri Milli Eğitim Müdürlüğü, diğeri Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Enver ve Serkan İnan kardeşler, Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde tayinlerinin yapılması koşuluyla kamulaştırılan evlerinden çıkabileceklerini söyledi. Bu talep Kars Valisi Rahmi Doğan'a iletildi.



BİR GÜNDE TAYİN YAPILDI, SORUN ÇÖZÜLDÜ



Kars Kalesi eteklerindeki projenin bir an önce gerçekleşmesi için çalışan Vali Rahmi Doğan durumu öğrenince hemen devreye girdi. Yapılan görüşeler sonucunda İnan kardeşlerin Gölcük'e tayinleri bir günde yapıldı ve evlerin tahliyesi gerçekleşti.



Kamulaştırma işleminin ve tahliyelerin tamamlandığını söyleyen Vali Doğan, "Her yerde kamulaştırma yapılıyor ve bu kamulaştırmalarda ciddi sorunlar çıkıyor. Kendini yakan insanlar, evden çıkmayan insanlar gördük. Biz burada 130 evi kamulaştırma yaptık ve hiç kimseyle sorun yaşamadık. Burada enteresan bir olay yaşadık. Hamamların civarındaki iki vatandaş evlerini terk etmek istemedi. En son oturduk ve konuştuk, pazarlık yaptık. 'Tayinimizi Gölcük'e yaptırırsanız gideriz' dediler. İkisinin de tayinini bir gün içinde yaptırdık ve evlerini boşaltıp gittiler, sorunu da çözmüş olduk. Yıkımı Özel İdaresi olarak bir hafta içinde yaptık" dedi.



KARS'TAN GÖLCÜK'E GÖÇ



Kars'tan, kamulaştırılan evlerini tahliye karşılığı yakınlarının da bulunduğu Gölcük'e tayinlerini yaptırarak yeni bir yaşam karan Serkan ve Enver İnan kardeşler, DHA muhabirine olayı anlattı. Kars Kalesi eteklerinde iki tapu halinde 672 metrekare evlerde ailesinin 1923 yılından bu yana yaşadığını söyleyen Enver İnan şunları söyledi:



"Evimiz istimlak olunca, bedeli yaklaşık 350 bin lira kadar. Tam 13 hisseye paylaştırınca elimize çok az para geçecekti. Bizi Kars'a bağlayan atalarımızdan kalan bu evlerdi. Ben bir yıl önce o evleri iyileştirmek için 50- 60 bin lira harcadım. Şimdi yarısı kadar para alacağım. O yüzden evden çıkmak istemedik. Ben Milli Eğitim'de kardeşim Serkan da Sağlık Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışıyorduk. Tayinlerimizi yakınlarımızın bulunduğu Kocaeli'nin Gölcük İlçesine yapılması halinde hemen evleri boşaltacağımızın sözünü verdik. Vali bey de sağ olsun, yaptırdı. Ben ortaokulda, kardeşim toplum sağlık merkezinde göreve başladı. Gölcük'te küçük kardeşimin yakınında ev aldık ve yeni bir yaşama başladık."



- Kars