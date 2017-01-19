Kars'ın Selim ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Selim ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandası yapanlar hakkında işlem başlatıldı. Sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunan İ.K., D.Z., K.Y., E.S., ve M.Z.A., hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. - Kars
Kars'ta PKK Propagandasına 5 Gözaltı
Kars'ın Selim ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Kars'ın Selim ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
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