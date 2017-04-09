Karnaval Coşkusu Tüm Adana'yı Sardı(3)

GELİNLİK DAMATLIKLA KOŞTULAR



Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda düzenlenen Halk Koşusu, Kostümlü Karnaval Koşusu ve Anne- Baba- Çocuk Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Migros sponsorluğunda tarihi Büyüksaat'ten başlayıp Galleria Karnaval Yerleşkesi'ne kadar devam eden 10 kilometrelik 'Halk Koşusu'na yaklaşık 100 kişi katıldı. Koşuda erkekler kategorisinde Getaye Gelaw birinci olurken kadınlar kategorisinde ise birinciliği Burcu Sabatan göğüsledi. Renkli görüntülerin yaşandığı kostümlü koşuya Hüseyin Burgaz ve kızı Ezgi Burgaz da gelinlik ve damatlık kostümü ile katıldı. Ezgi Burgaz koşu sırasında "Babam takım elbiseliydi bende gelinlik aldım geldim. Karnavalmış bugün. Koşunun kıyafetle alakalı olmadığını göstermek istiyoruz. Kızlarda gelinlikle koşabilir. Çok rahat. Tavsiye ediyorum" dedi. Ayrıca yeni evli bir çiftde gelinlik ve damatlıklarıyla koştu.