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Karmod'dan Kulüplere Özel Kurumsal Mağaza Kabini
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Karmod'dan Kulüplere Özel Kurumsal Mağaza Kabini

Karmod, spor kulüplerine özel kurumsal mobil mağaza kabini üretti.

Karmod'dan Kulüplere Özel Kurumsal Mağaza Kabini

Karmod, spor kulüplerine özel kurumsal mobil mağaza kabini üretti.

Karmod'tan yapılan açıklamaya göre, spor kulüplerine markalı ürünlerini kolaylıkla taraftarlarıyla buluşturabilecekleri tarzda tasarlanan yeni mağaza kabini mobil taşınabilir özelliğe sahip.

Spor kulüplerine özel kurumsal mağaza kabini üreten Karmod, 270x270 cm standart ölçüsünde ürettiği mobil mağaza kabinleri kulüplerin kurumsal kimliğine göre boyanarak kaplama yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, yeni mobil mağaza ürününün spor kulüplerinin gelirlerine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Yüceer, özellikle Anadolu kulüplerinin mobil kurumsal satış mağazasını farklı şehirlere taşıyarak markalı ürünlerini taraftarlarıyla buluşturma imkanı yakalayacaklarını belirtti. Ürünü aydınlatmadan satış bankosuna kadar kullanıma hazır sunduklarını belirten Yüceer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni kabin mağaza ürünümüzün kulüplerimizin kurumsal ürün satışlarına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Mağaza kabinimiz her detayıyla kullanıma hazır. Motorlu kepenk sistemi, bankosu, askı rafları, elektrik armatürleri ile satışa hazır kullanılabilir özellikte. Mağaza kabinin dış cephesi ve özel metal alınlığı kulüplerimizin logolu kurumsal tasarımlarının uygulanabileceği şekilde tasarlandı. Forklift taşıma cebiyle mağaza farklı alanlara taşınabilmekte. Örneğin kulübün farklı şehirde maçı olması durumunda mobil mağaza o şehre transfer edilerek logolu ürünler taraftarlarla buluşturulabiliyor.

Kurumsal ürün satış kabinlerimiz İngiltere'de Manchester United ve Paris'de Paris Saint Germain kulüplerince kullanılmakta. Söz konusu kulüpler ürünlerimizi gerek stat etrafında sabit, gerekse kent meydanlarında mobil olarak kullanıyorlar. Ülkemiz kulüpleri de mağaza kabinlerimizle kurumsal ürün satış gelirlerini önemli ölçüde artırabilirler."

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