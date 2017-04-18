Karı Koca Kavgası Ölümle Bitti

KKTC'nin Gazimağusa ilçesinde 42 yaşındaki Ö.O. tartıştığı eşi Burcu O.'yu 6 yerinden bıçakladı. Burcu O., kaldırıldığı hatsanede hayatını kaybederken, Ö.O'nun hayati tehlikesi devam ediyor.



KKTC'nin liman kenti Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Ö. O ile eşi Burcu O. bir kafede otururken tartışmaya başladılar. Tartışma sürerken dışarı çıkan eşini takip eden Ö.O. karısını 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Daha sonra kendisini göğüs kafesinden bıçaklayan Ö.O bir taksi tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ö.O'nun hayata döndürüldüğü ancak hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.



Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Topal, Burcu O'nun vücudunda 3'ü kalp kısmında biri de boyunda olmak üzere toplamda 6 bıçak darbesi tespit edildiğini, hastaneye geldiğinde hayat belirtisinin bulunmadığı Burcu O.'ya müdahalede bulunduklarını ancak hayata döndüremediklerini söyledi. Topal, Ö.O'nun göğüs kafesinde bir bıçak izi bulunduğunu ve müdahale ettiklerini şu anda hayatta olduğunu ancak hayati tehlikenin sürdüğünü kaydetti. Suç aleti olan yeşil saplı bıçak ise olay mahallinde bulunurken, olay yeri inceleme ekipleri de olay yerince incelemelerini sürdürüyor.



KKTC Polis Basın Subaylığı ise, "18.04.2017 tarihinde, saat 10.45 sıralarında Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Ö.O (E-42), tartıştığı eşi Burcu O'yu (K-25) tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile göğüs kısmından bıçaklamıştır. Olayda ağır yaralanan Burcu O. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmiştir. Olaya müteakip kendi kendini bıçaklayan Ö.O. ise Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinden sonra, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir" denildi. - LEFKOŞA