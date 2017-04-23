Kardeşini Bıçaklayarak Öldürdü

DÜZCE'de O.Y., gece saatlerinde birlikte alkol alırken bilinmeyen nedenle tartıştığı kardeşi M.Y.'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Olay, gece saatlerinde Gümüşova ilçesi'ne bağlı Halilbey Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre tavuk çiftliğinde birlikte alkol alan O.Y., ile M.Y., bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada O.Y. eline geçirdiği bıçakla kardeşi M.Y.'ye saldırdı. Bıçak darbeleriyle yaralanan M.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken kardeşi olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekibi karnından yaralanan M.Y'nin yaşamını kaybettiğini belirledi. O.Y., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köy içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. M.Y.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.