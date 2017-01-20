Kardeşine Böbreğini Verdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Ümit Öztürk (36) ablası Ayfer Öztürk'ten nakledilen böbrekle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.



İlçedeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Ümit Öztürk'ün geçen yıl karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki böbreğinin de işlevini yitirdiği tespit edildi.



Doktorların, böbrek nakliyle yeniden eski sağlığına kavuşabileceğini söyledikleri Ümit Öztürk için yapılan tetkiklerde, ablası Ayfer Öztürk'ten (38) nakil yapılabileceği belirlendi.



Bursa'da özel bir hastanede gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren operasyonla abla Ayfer Öztürk'ün bir böbreği kardeşi Ümit Öztürk'e nakledildi.



Ümit Öztürk, ablasından alınan böbrekle yeniden hayata tutunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.