Kardeş Okul" Projesi
Kilis'te, "Kardeş Okul" projesi kapsamında, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 415 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.
Kilis'te, "Kardeş Okul" projesi kapsamında, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 415 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.
Genel Merkezi İstanbul'da bulunan Okyanus Kolejleri Eğitim Kurumu tarafından başlatılan "Kardeş Okul" projesi çerçevesinde, Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlkokulu öğrencilerine ayakkabı, kıyafet ve çeşitli malzemeler dağıtıldı.
Halkalı Okyanus Kolejleri Kampus Müdürü Erhan İban, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla her yıl kardeş seçilen okullara hediyeler ulaştırıldığını söyledi.
Kilis'in nüfusundan fazla Suriyelilere ev sahipliği yapmasının büyük fedakarlık örneği olduğunu ifade eden İban, şöyle konuştu:
"Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından Türkiye'nin değişik şehirleri için kampanyalar düzenlendi. Bu şehirlerden biri olarak Kilis seçildi. Kilis, nüfusundan fazla Suriyeli misafir barındıran bir şehrimiz ve bu misafirlerle her şeyini paylaşıyor. Mahallesini paylaştı, okulunu paylaştı, evlerini paylaştı, vatanını ve toprağını paylaştı. Bu vesileyle biz de dedik ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kilis'teki çocuklarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Kurum olarak burada yaşayan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı iletmek istiyorum."
İban, bu tür projelerin her yıl genişletilerek sürdürüleceğini sözlerine ekledi.