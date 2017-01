Kardemir Karabükspor, Galatasaray'a 3 Puan Parolasıyla Hazırlanıyor

KARDEMİR Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, hafta sonu sahalarında oynayacakları Galatasaray maçının zorlu geçeceğini söyleyerek, Sahamızda oynadığımız her maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz dedi.

Kardemir Karabükspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İgor Tudor gözetiminde yapılan antrenmana Afrika Kupası'nda bulunan Yatabare, Traore, Poko ile sakatlıkları devam eden kaleci Rybka ve Ermin Zec katılmadı. Alexe ve Skulason ise takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesi açıklama yapan Tolga Gül, 6 önemli oyuncularının Galatasaray maçında oynayamayacağını söyledi. Her maç gibi Galatasaray maçının da zorlu geçeceğini belirten Gül şöyle dedi

Ancak sahamızda oynuyoruz. Büyük takım ya da kendi ayarımızda takım ayırımı yok. Sahamızda oynadığımız her maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Şampiyonluk yolunda onlar da emin adımlarla yürüyorlar. Ama biz de kendi işimize bakmak zorundayız. Biz de bir an evvel puanlar toplayarak ligde tutunma adına en iyi yerde olmamız gerekiyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yeniden Süper Lige çıktıktan sonra Karabük şehri için de bu, büyük bir takımı ağırlayacağımız ilk maç olacak. Tribünlerin daha dolu, her zamankinden daha fazla seyirci olmasını bekliyorum. Daha önceki senelerde gösterdiğimiz gibi taraftarlarımızı da arkamıza aldıktan sonra büyük küçük takım ayırımı olmadan Karabükspor, her takıma karşı kafa tutabiliyor. 3 puanı hanesine yazdırabiliyor. Öyle bir hafta olsun bekliyorum.