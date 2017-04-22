Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut Tudor'un zamana ihtiyacı var



Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, eski teknik direktörleri Igor Tudor'un Galatasaray'daki performansını değerlendirdi. Tankut, Türkiye'ye getirdiğimiz bir ismin başarılı olmasını arzu ederiz. Zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum dedi.



Zonguldak 1'inci Amatör Kümede mücadele eden Ereğlispor'un davetlisi olarak ilçeye gelen Kardemir Karabükspor Başkanı Feridun Tankut, futbolcular ve kulüp yöneticileriyle bir araya geldi. Sezon başında amaçlarının ligde kalmak olduğunu söyleyen Tankut, şöyle konuştu



Kasımpaşa maçında arzu ettiğimiz bir sonuç alamadık. Tabii ki galibiyet istiyorduk. Ama 2 haftadır biraz düşüş var. Belki de sezon sonuna doğru gelinmesi ve düşme hattının üzerinde olmamızın bir rehaveti var diye düşünüyorum. Son iki hafta içinde futbolcularımız ve teknik heyetle birlikte toplantı da yapmıştık. Dün yine istediğimiz bir oyunu oynayamadık. Sonuç itibari ile de 35 puandayız. Zaten yukarıda ilk 6'ya girme şansımız olsa da sonuç itibari ile 2 yıllık UEFA cezamız var. Bu sene ben zaten sezon başı söylemiştim. Ligde kalmamızın başarı olacağını söylemiştim. TUDOR'UN BAŞARILI OLMASINI İSTERİZ



Tankut, soru üzerine Tudor'un Galatasaray performansını da değerlendirerek, 10 ay önce Türkiye'de kimsenin tanımadığı bir hoca eğer bugün bütün Türkiye'nin konuştuğu bir konuma geldiyse burada Kardemir Karabükspor, şahsımın ve yönetim kurulumuzun emeği var. Mutlaka Türkiye'ye getirdiğimiz bir ismin başarılı olmasını arzu ederiz. Zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Kolay değil tabii ki büyük takımlarda hocalık yapmak. Aynı zaman da 5-6 maçlık bir periyot olarak da bakmamak gerekiyor. Bizim gibi takımlarda mağlubiyet ne kadar çok olursa olsun, bizim bu seneki hedefimiz ligde kalmaktı. Ama Galatasaray'da bir mağlubiyet, ya da iki mağlubiyet hemen hocaları ya da yönetimi tartışma noktasına getirebiliyor. Çünkü oralarda hep hedef şampiyonluktur. Zannediyorum bu bakımdan bir sıkıntı var dedi.