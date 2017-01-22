Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kumluca-Antalya yolunun 66-70. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım, sol şeritten sağlanıyor.
Artvin-Şavşat yolunun 25. kilometresindeki Berta mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Denizli-Çardak yolunun 21-22. kilometreleri arasında Kaklık Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
-
14'ünde çırak olarak başladı, şimdi dünya onu konuşuyor!
-
Araç sahiplerine iyi haber! İndirim geliyor
-
Taksilerde yeni dönem resmen başladı! Kuyruk oldular
-
Mühendisliği bıraktı patron oldu! Günlük 1 ton üretim hedefliyor
-
Türk akademisyenler geliştirdi! Hem zamandan hem de enerjiden tasarruf
-
Emeklilere müjde! Promosyon ödemesi için imzalar atılıyor
-
Gelir gelmez ABD'nin kara kutusuna gitti, çok ağır konuştu