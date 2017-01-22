Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kumluca-Antalya yolunun 66-70. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım, sol şeritten sağlanıyor.



Artvin-Şavşat yolunun 25. kilometresindeki Berta mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.



Denizli-Çardak yolunun 21-22. kilometreleri arasında Kaklık Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.