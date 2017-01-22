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Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kumluca-Antalya yolunun 66-70. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım, sol şeritten sağlanıyor.

Artvin-Şavşat yolunun 25. kilometresindeki Berta mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Denizli-Çardak yolunun 21-22. kilometreleri arasında Kaklık Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.