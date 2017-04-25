"Karanlıkta Diyalog" Deneyimi Yaşadı…

Görme engellilerin günlük hayat içerisinde yaşadığı zorlukları bir nebze anlayabilmek ve empati kurabilmek adına gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve misafirler ellerindeki beyaz baston yardımıyla zifiri karanlıkta yollarını bulmaya çalıştı. Görme engelli diyalog rehberi eşliğinde, tamamen karanlık ortamdaki kafeteryada çay içerek Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Görme Engelli Rehber Fatoş Önasya ile sohbet etme imkânı buldu. Etkinliğin sonrasında görme engellilerin eğitim için kullandıkları eğitim materyalleri ve öğretim yöntemleri anlatılarak ve tanıtılarak görme engelli bireylerde erken eğitimin önemi öğrencilere ve misafirlere anlatıldı.

Yapılan açıklamada "Karanlıkta Diyalog" uygulamasının görme engelli bireyler ile normal bireyler arasında bir köprü oluşturmak, onların dünyası ile görmek ve duyuların farkına varmak amacıyla yapılmış bir etkinlik olduğu belirtildi.

Karaman Kent Konseyi Engelli Meclisi Danışmanı Yrd. Doç. Mustafa Başkonak:

"Buraya gelen öğrenciler Karaman İslami İlimler Derneğinin İçişleri Bakanlığı Prodes kapsamında hazırlanmış olduğu "Bilinçli Üniversite Engelsiz Kampüs" projesinde işaret dili eğitimlerine katılan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi farklı bölümlerindeki öğrencilerdir. Amaç toplum içerisinde engelliye yönelik farkındalığı arttırmak ve aynı zamanda işitme engelli bireylerle iletişimi sağlayabilecek bireyler yetiştirmektir. "dedi.

Karaman Kent Konseyi Başkanı Ali KONUKSEVEN engelli bireyleri anlamanın önemini vurgulayarak çözüm yollarına ışık olmak adına üniversite öğrencilerinin ve kent halkının desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Sayın KONUKSEVEN şunları söyledi:

"Şehrimizde yaşayan her engelli insanımız bu şehirde huzurlu yaşamak durumunda. Biz bu konudaki çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Eksiklerimiz tabi ki var ama bu eksiklerimizi inşallah halkımızdan ve kıymetli öğrencilerimizden aldığımız desteklerle beraber çözeceğiz. Bugün burada Karanlık Diyalog uygulaması ile görme engelli vatandaşlarımızın penceresinden baktık. Empatinin en somut halini birlikte yaşadık. Engelli arkadaşlarımıza her zaman şunu söylüyorum; sizler caddelerde, sokaklarda dolaşıyorsunuz ve sıkıntıları en çok sizler biliyorsunuz. Yaşadığınız sıkıntıları bize direkt olarak bildirin ki bizde çözüm yolları adına çalışmalarımızı sürdürelim. Bugüne kadar getirilen bütün sıkıntıları çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz. Fakat sadece Karaman değil ülke olarak işin başındayız. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde şehrimizi engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu noktada halkımızdan ve üniversite öğrencilerimizden desteklerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

